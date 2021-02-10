В Сети обнародовали первые скриншоты интерфейса Android 12

Google в течение недели выпустит первую сборку Android 12 для разработчиков.



Это будет ранний запуск бета-версии операционной системы и ее можно будет установить не только на смартфоны серии Google Pixel, но также на устройства компаний Motorola, Nokia, Samsung, Realme, Xiaomi, OnePlus.



Накануне в сети опубликовали скриншоты Android 12, которые позволяют увидеть изменения в мобильной ОС.

Скриншоты были опубликованы от надежного источника, но полноценно утверждать, что это именно ранняя Android 12 пока не стоит.

Помимо ряда новых функций в Android 12 стоит ожидать существенно переработанный интерфейс, который еще возможно будет изменен до финальной версии самой популярной мобильной операционной в мире.