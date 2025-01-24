Google согласилась выплатить штраф в размере 12,25 млн долларов из-за обжигающих смарт-часов

Компания Google согласилась выплатить штраф в размере 12,25 миллиона долларов за то, что не сообщила о дефекте в своих смарт-часах Fitbit Ionic.

Этот дефект связан с перегревом аккумулятора, из-за которого пользователи могли получить серьезные ожоги. С 2018 по 2020 год компания получила 78 сообщений об ожогах, прежде чем в марте 2022 года отозвала продукт.

В этот период Google узнала как минимум о 115 случаях перегрева батареи, из которых 78 привели к ожогам, включая два случая третьей степени. Несмотря на это, компания не уведомила Комиссию по безопасности потребительских товаров США (CPSC) о проблеме, что привело к штрафу.

Соглашение о штрафе также требует от Fitbit провести внутренний аудит своих политик и ежегодно предоставлять отчеты по этому вопросу.

Интересно, что это произошло всего через день после уведомления Google о возможном риске перегрева аккумуляторов в других моделях смарт-часов Fitbit Sense и Fitbit Versa 3, которые были заменены новыми версиями.