Смарт-часы Fitbit могут обжигать руку: Google предложила обновление

Компания Google сообщила о потенциальной угрозе безопасности для смарт-часов Fitbit Sense и Fitbit Versa 3, связанной с перегревом их литий-ионных аккумуляторов. В худших случаях это может привести к ожогам, хотя общий риск перегрева считается низким.

Чтобы решить эту проблему, Google начала выпускать обновление программного обеспечения. Оно должно снизить риск перегрева, но также уменьшит ёмкость аккумулятора, что сократит время автономной работы и потребует более частой подзарядки.

Обновление необходимо установить вручную, иначе пользователи столкнутся с автоматическим сбросом к заводским настройкам, что приведет к удалению всех данных.

Владельцы смарт-часов могут проверить, затронуты ли их устройства, и получить компенсацию в размере 50 долларов, если они столкнулись с проблемой.