Главная » Новости

Смарт-часы Fitbit могут обжигать руку: Google предложила обновление

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Google сообщила о потенциальной угрозе безопасности для смарт-часов Fitbit Sense и Fitbit Versa 3, связанной с перегревом их литий-ионных аккумуляторов. В худших случаях это может привести к ожогам, хотя общий риск перегрева считается низким.

Чтобы решить эту проблему, Google начала выпускать обновление программного обеспечения. Оно должно снизить риск перегрева, но также уменьшит ёмкость аккумулятора, что сократит время автономной работы и потребует более частой подзарядки.

Обновление необходимо установить вручную, иначе пользователи столкнутся с автоматическим сбросом к заводским настройкам, что приведет к удалению всех данных.

Владельцы смарт-часов могут проверить, затронуты ли их устройства, и получить компенсацию в размере 50 долларов, если они столкнулись с проблемой.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.