Google решила отказаться от разблокировки лицом в смартфоне Pixel 6 с камерами как у Pixel 7 и 7 Pro

Google пару дней назад представила новые флагманские смартфоны Pixel 7 и 7 Pro.

Эти аппараты построены на собственном процессоре и в них есть система распознавания пользователя по лицу. Эту функцию назвали Face Unlock, такая система была еще в Pixel 4, но потом от нее отказались.

Для работы разблокировки в Pixel 7 и 7 Pro используется фронтальная камера 10,8 Мп, ровно такой же модуль есть и в Pixel 6 и 6 Pro.

Но с выходом обновления программного обеспечения прошлогодние смартфоны от Google не получили Face Unlock.

В компании Google не спешат объяснять, почему прошлогодние флагманы лишены такой функции, особенно после обнаружения в коде беты Android 13 поддержки Face Unlock и для смартфонов Google Pixel 6.