Компания Google представила новые смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro

Google провела презентацию своих новых гаджетов, в том числе были представлены смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также смарт-часы Pixel.

Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro стали первыми смартфонами в мире с предустановленной Android 13. В основе аппаратов лежит фирменный процессор Tensor G2, который на бумаге является конкурентом флагманским чипам MediaTek и Qualcomm, но фактически им не является.

Производительность второго поколения Tensor G2 на уровне Snapdragon 888/888 Plus, в AnTuTu процессор набирает около 800 тыс. балов, что далеко не дотягивает до самых мощных процессов от MediaTek и Qualcomm.

Платформа Tensor G2 также получила сопроцессор с машинным обучением, который в первую очередь работает на камеру (для обработки фотографий) и привычки пользователя.

В продажу Pixel 7 поступит в конфигурациях 8/128 и 8/256 ГБ, старшая версия в вариантах с 12/128 и 12/256 ГБ. Фронтальная камера в смартфонах используется одинаковая, и это датчик на 10,8 Мп, который может записывать 4К видео.

В младшем аппарате установили 50 Мп основной датчик с оптической стабилизацией и 12 Мп сверхширокоугольный объектив. В Pixel 7 Pro есть еще третий объектив, в нем модель на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

Экраны в смартфонах разной диагонали. В Pixel 7 экран диагональю 6,3-дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

В Pixel 7 Pro установлен 6,7-дюймовый экран QHD+ и кадровой частотой 120 Гц. Аппараты поддерживают беспроводную зарядку и имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP68.

Питание Pixel 7 Pro обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч, а Pixel 7 получил батарею на 4355 мАч.

Pixel 7 Pro будет предлагаться по цене от 600 долларов, а Pixel 7 Pro от 900 долларов.

Продажи новинок начнутся с 13 октября.