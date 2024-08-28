Google раскрыла сроки запуска стабильной версии Android 15

Срок выхода финальной версии Android 15 был уточнён в уведомлении для тестировщиков. Ранее инсайдеры ошиблись с датой релиза, и теперь стало ясно, что стабильная версия ОС выйдет не в сентябре, а в октябре.

Первым обновление получат устройства Google, включая Pixel 6, 7, 8, а также новые модели Pixel 9 и Pixel Fold.

Точная дата пока не известна, но ожидается, что она будет в середине октября. Google отказалась комментировать эту информацию для журналистов.