Google Pixel 8a в синем и зелёном цветах корпуса засветились в Сети

Глобальный запуск нового смартфона состоится в следующем месяце, но несмотря на это на отдельных рынках, например в Марокко, это устройство уже появилось.

Между тем источники распространяют информацию о грядущем Google Pixel 8a, в том числе и фотографии. Так, инсайдер Mohamma11824513, опубликовал в социальной сети фото, где представлен смартфон в двух цветах.

На снимке показан Google Pixel 8a в синем и зеленом цветах корпуса, которые находятся на своих коробках.

Официально Google планирует представить модель Pixel 8a на предстоящем мероприятии Google I/O, которое состоится 14 мая.