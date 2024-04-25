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Google Pixel 8a в синем и зелёном цветах корпуса засветились в Сети

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Глобальный запуск нового смартфона состоится в следующем месяце, но несмотря на это на отдельных рынках, например в Марокко, это устройство уже появилось.

Google Pixel 8a в синем и зелёном цветах корпуса засветились в Сети

Между тем источники распространяют информацию о грядущем Google Pixel 8a, в том числе и фотографии. Так, инсайдер Mohamma11824513, опубликовал в социальной сети фото, где представлен смартфон в двух цветах.

На снимке показан Google Pixel 8a в синем и зеленом цветах корпуса, которые находятся на своих коробках.

Официально Google планирует представить модель Pixel 8a на предстоящем мероприятии Google I/O, которое состоится 14 мая.

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