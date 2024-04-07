Google Pixel 8a получит 6,1-дюймовый экран, процессор Tensor G3 и цену от 499 долларов

Инсайдер Йогеш Брар опубликовал в социальной сети X подробности о предстоящем смартфоне Google Pixel 8a.

Он утверждает, что аппарат получит 6,1-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора будет использован Tensor G3, такой же, как в обычных Pixel 8 и 8 Pro. У

стройство будет доступно в вариантах с 128 и 256 ГБ памяти. В основной камере будет установлен датчик на 64 Мп с оптической стабилизацией, а также ультраширокоугольная камера на 13 Мп.

Фронтальная камера будет иметь разрешение 13 Мп. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч, а устройство будет поддерживать 27-ваттную зарядку.

Согласно информации, презентация смартфона ожидается в мае, возможно, во время конференции для разработчиков I/O 2024 14 мая или около этой даты. Цена Pixel 8a ожидается в диапазоне от $499 до $549.