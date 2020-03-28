Google отменила первоапрельские шутки из-за пандемии

В компании официально заявили, что в 2020 году они не будут шутить 1 апреля, как это происходило ранее.

Причиной всему пандемия коронавируса, из-за которого многим не до шуток и веселья.

Отойти от традиций компания решила из-за уважения ко всем, кто борется с пандемией, вызванной коронавирусом нового типа.

В Google призывают и других приберечь свои шутки до следующего года.