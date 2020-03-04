Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 202004.03.2020 11:21
Google недавно сообщала, что коронавирус не помешает ей провести конференцию разработчиков Google I/O 2020. Теперь в компании официально объявили, что мероприятие не состоится.
Google I/O была намечена на середину мая в Калифорнии. На этом мероприятии должны были рассказать про новые сервисы, и естественно про Android 11.
Пресс-центр Google заявил, что по рекомендации ВОЗ, компания отменяет мероприятие Google I/O с физическим присутствием гостей.
Все, кто заказывал билеты на конференцию и вносил предоплату или оплачивал их полностью получат деньги обратно.
В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.
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