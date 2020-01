Google назвала дату анонса Android 11 и смартфона Pixel 4A

В этом году будет проведена ежегодная конференция Google I/O, которая пройдет в мае.

На Google I/O будут представлены новые продукты IT-гиганта, среди которых будет Android 11, и возможно смартфон Pixel 4A.

Информацию про Google I/O 2020 раскрыл генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Он своих подписчиков попросил разгадать загадку в опубликованном тизере. Правильными ответами оказались даты 12, 13 и 14 мая.

Google I/O 2020 проведут в амфитеатре Шорлайн рядом с главным офисом Google.

В прошлом году на конференции были представлены недорогие смартфоны Pixel 3A, поэтому не исключается, что в этот раз покажут серию Pixel 4A.

Cosmos aligned. We’ll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year’s #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1

— Sundar Pichai (@sundarpichai) January 24, 2020