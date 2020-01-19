Появились первые официальные упоминания смартфонов Pixel 4a и Pixel 4a XL

В сети раскрыли новые данные про смартфоны от компании Google. Сейчас компания разрабатывает устройства среднего уровня — Pixel 4a и Pixel 4a XL.

В коде Android Open Source Project для смартфона Pixel 4 обнаружили три кодовых названия неизвестных устройств.

Так, в прошивке упоминается Sunfish. Предполагается, что это Pixel 4a, а в его основе ляжет процессор Snapdragon 730.

Второе кодовое название Redfin относится к старшей версии — Pixel 4a XL. Третье название — Bramble, и оно также относится к старшей модели.

Для последних двух будет использоваться новая платформа Snapdragon 765. Предполагается, что Redfin относится к серийной версии смартфона, а вот Bramble это аппарат для разработчиков.

Другой информации про устройства пока нет, но скорее всего Pixel 4a XL за счет свой новой SoC получит поддержку 5G.