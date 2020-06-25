Google начнет автоматически удалять историю пользователей25.06.2020 12:40
Компания Google официально объявила о введении новой фикции, которая будет полезна пользователям.
В частности, Google начнет автоматически удалять историю пользователей. Теперь в правилах конфиденциальности для пользователей появится несколько изменений.
Теперь компания указывает, что пользователи смогут автоматически удалять свои данные через 18 месяцев.
Таким образом, планируется приостановить сбор данных.
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