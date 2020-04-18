Google хочет выпустить собственную «умную» дебетовую карту

Google намерена выпустить свою дебетовую карту, которая составит конкуренцию Apple Card.

Издание TechCrunch узнало у осведомленных источников, что американская компания совместно с банками CITI и Stanford Federal Credit Union намерена выпустить собственную банковскую карту.

Управлять ею можно будет через сервис Google Play, причем пользователи карту смогут использовать как для онлайн, так и офлайн-покупок.

Владельцы карты через Google Play смогут отслеживать покупки, проверять остаток и блокировать карту. Когда именно выпустят карту пока неизвестно.