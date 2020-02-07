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8 марта : суббота

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Интервью

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Обзоры рынков

В России появился супербюджетный Samsung Galaxy A01

07.02.2020 23:15

Новый смартфон корейской компании сможет побороться на рынке с аппаратами от бренда Redmi.
Samsung Galaxy A01 стал доступен для России по цене 7 990 рублей. Впервые этот смартфон был представлен в декабре прошлого года, а до российского рынка он добрался только сейчас.

Его продают в черном, синем и красном цветах. В модели предлагается 5,7-дюймвый экран с вырезом, где располагается 5-мегапиксельный модуль.

На задней панели установлена камера с датчиками на 13 и 2 Мп. Процессор в устройстве Snapdragon 439, а помогает ему 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу устройства отвечает батарея на 3 000 мАч.

Работает Samsung Galaxy A01 под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.0. При этом в модели отсутствует сканер отпечатков пальцев и модуль NFC.

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