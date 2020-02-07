В России появился супербюджетный Samsung Galaxy A01

В России появился супербюджетный Samsung Galaxy A0107.02.2020 23:15
Новый смартфон корейской компании сможет побороться на рынке с аппаратами от бренда Redmi.
Samsung Galaxy A01 стал доступен для России по цене 7 990 рублей. Впервые этот смартфон был представлен в декабре прошлого года, а до российского рынка он добрался только сейчас.
Его продают в черном, синем и красном цветах. В модели предлагается 5,7-дюймвый экран с вырезом, где располагается 5-мегапиксельный модуль.
На задней панели установлена камера с датчиками на 13 и 2 Мп. Процессор в устройстве Snapdragon 439, а помогает ему 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.
За автономную работу устройства отвечает батарея на 3 000 мАч.
Работает Samsung Galaxy A01 под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой One UI 2.0. При этом в модели отсутствует сканер отпечатков пальцев и модуль NFC.
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