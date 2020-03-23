Google анонсировала новое приложение Camera Go

Google анонсировала новое приложение Camera Go23.03.2020 04:35
Самый доступный смартфон Nokia получит новое приложение от Google.
Недавно представленный Nokia 1.3 работает под управлением «урезанной» операционной системы Android, так как в смартфоне установлено всего 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.
«Сердцем» Nokia 1.3 стал процессор Snapdragon 215.
Такой процессор не способен работать с камерами среднего уровня поэтому в Nokia 1.3 установлена одинарная 8 Мп основная камера, но благодаря Google Camera Go смартфон будет делать хорошие снимки даже с учётом недостаточного освещения.
В Google заявляют, что Camera Go позволит на бюджетных смартфонах с одной камерой делать портретные снимки с размытием заднего фона.
Возможности Camera Go будут раскрыты только после выхода Nokia 1.3 в продажу.
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