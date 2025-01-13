Глобальная версия Realme 14 Pro+ выйдет 16 января

Компания Realme представила характеристики своего нового смартфона 14 Pro+, который был предварительно анонсирован в Китае в прошлом месяце. Глобальные продажи модели начнутся 16 января.

Смартфон оснащён 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1500 кд/м², защищённым стеклом Gorilla Glass 7i. В верхней части экрана расположена 32-мегапиксельная селфи-камера и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Внутри находится процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и варианты флеш-накопителя на 256 или 512 ГБ.

На задней панели располагаются три камеры: основная на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, перископическая на 50 мегапикселей с 3-кратным зумом и широкоугольная на 8 мегапикселей. Также предусмотрена тройная светодиодная вспышка для естественного освещения.

Версия Gilded White имеет заднюю панель, которая меняет цвет на ярко-синий при температуре ниже 16 °C. Смартфон соответствует стандартам защиты IP68/IP69 от воды и пыли.

Realme 14 Pro+ будет доступен в сером и белом цветах. Базовая модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 2599 юаней (35 900 руб.), а версия с 512 ГБ — 2799 юаней (38 600 руб.).