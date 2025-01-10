Представлен смартфон Realme 14 Pro+ с новыми камерами и защитой IP69

В Китае был анонсирован смартфон Realme 14 Pro+, который скоро появится на международном рынке.

Устройство оснащено изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,83 дюйма с разрешением 2800×1272 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3, имеет 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной памяти.

Основная камера включает 50 Мп сенсор с оптической стабилизацией, сверхширокоугольную 8 Мп камеру и телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным зумом. Селфи-камера составляет 32 Мп. Устройство работает на Android 15 с интерфейсом realme UI 6.0.

Смартфон доступен в двух вариантах: Suede Grey из веганской замши и Pearl White, который меняет цвет при температуре ниже 16 градусов.

Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает быструю зарядку на 80 Вт, а защита от влаги и пыли соответствует стандартам IP69, IP68 и IP66. Также предусмотрены стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и поддержка 5G.

Цена Realme 14 Pro+ составляет около 35 000 рублей за модель с 12/256 ГБ и 37 600 рублей за версию с 12/512 ГБ.