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Гибкий Samsung Galaxy Z Flip 3 показали в рендерном видеоролике

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Пока компания  Samsung готовит к выходу свои новинки, в том числе и гибкие смартфоны, в сети регулярно появляются сообщения и рендеры устройств.

Недавно Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, показывали на рендерных изображения, а теперь гибкий Samsung Galaxy Z Flip 3 показали со всех сторон в рендерном видеоролике.

Как уже ранее сообщалось, новинка получит более крупный внешний экран, диагональ которого составит 1,9 дюйма, тогда как у актуальной модели показатель составляет 1,1 дюйма.

Внутренний экран будет 6,7-дюймовый с соотношением сторон 25 : 9.

Уже достоверно известно, что Galaxy Z Fold 3 будет оснащен аккумулятором на 3 273 мАч с поддержкой 15-ватной проводной и 9-ватной беспроводной зарядки.

В основной камере будет два датчика по 12 Мп, а еще аппарат будет иметь защиту по стандарту IP67 и обойдется на 20% дешевле, чем актуальная модель.

Новая Samsung Galaxy Z Flip3 будет на 50 долларов дороже предшественника

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