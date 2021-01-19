В сети уже появились первые подробности о следующей раскладушке компании Samsung. В том числе стало известно, насколько она станет дороже в сравнении с предшественником.

Если верить источнику, новая Samsung Galaxy Z Flip3 будет на 50 долларов дороже предшественника, то есть ее стоимость составит 1 4999 долларов.

В смартфоне, как сообщается, установят AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, а еще он получит более узкие рамки.

Диагональ экрана составит от 6,7 до 6,9 дюйма, а фронтальная камера расположится в отверстии поменьше, чем у актуальной модели. Что касается основной камеры, то ей приписывают наличие трех датчиков по 12 Мп каждый.

Работать новинка будет на базе процессора Snapdragon 888, а еще она получит новый шарнирный механизм и лучшую защиту от пыли и воды. Презентация раскладного смартфона должна состояться в середине этого года.