Гибкие дисплеи складных Samsung начали ломаться от мороза

Еще в первые дни продаж Galaxy Z Flip в Сети появлялась информация, что экраны смартфонов ломаются на морозе.

С приходом холодов в Южной Корее стали лопаться гибкие экраны «ракладушек» Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

Об этом стали сообщать владельцы смартфонов, которые уже стали жертвами низкой температуры.



Как сообщается, ранее такой проблемы со смартфонами не наблюдалось, но когда в Сеуле температура опустилась до -18 градусов ниже нуля, экраны смартфонов не выдержали, они лопнули во время раскрытия смартфона при отрицательной температуре.

Пока жалоб на поломанные дисплеи очень мало, поэтому это не является массовой проблемой. В Samsung пока не комментируют жалобы пользователей нерабочих экранов Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.