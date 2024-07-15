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HUAWEI скоро может выпустить Z-образный смартфон, но его тираж будет сильно ограничен

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

О необычном смартфоне, который будет складываться в три раза уже было известно, в том числе и благодаря патентам.

HUAWEI скоро может выпустить Z-образный смартфон, но его тираж будет сильно ограничен

Однако, патент не дает гарантии, что устройство будет выпущено. Но, недавно инсайдер Fixed Focus Digital, заявил, что HUAWEI скоро может выпустить Z-образный смартфон, при этом его выпуск будет очень сильно ограничен.

По словам источника, выпуск смартфона состоится через два месяца. Вероятно, речь идет о выпуске устройства с целью демонстрации возможностей компании. Даже если новинку запустят в серию, объёмы будут невеликими, в том числе и из-за высокой цены.

Однако, после первого выпуска и привлечения внимания к данной технологии, стоимость подобных устройств может снизиться, и они станут более доступными. Инсайдер считает, что этот смартфон стремится заменить iPad и вытеснить другие складные смартфоны с рынка.

Предположительно общий размер экрана смартфона составит 10 дюймов.

 

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