Гендир Google DeepMind рассказал, появился ли у ИИ самосознание и чем это грозит

Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что появление сильного искусственного интеллекта (AGI) возможно в течение 5–10 лет. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, подробно остановившись на возможностях модели Project Astra и её роли в развитии новой платформы Gemini.

По словам Хассабиса, Project Astra, находящаяся на стадии предварительного тестирования, уже сейчас демонстрирует способности к запоминанию и персонализации общения. Модель сохраняет ключевые фрагменты предыдущих разговоров и обладает отдельной «10-минутной памятью» текущего диалога, что улучшает восприятие контекста. Эти функции, как ожидается, в ближайшее время появятся в продукте Gemini Live.

Хассабис подчеркнул, что цель команды — создать систему, способную не только интерпретировать происходящее, но и действовать в мире, например, бронировать билеты или оформлять онлайн-покупки. Он отметил, что речь идёт о создании ИИ, встроенного в повседневную жизнь и обладающего способностью к тонкому пониманию окружающей среды.

Отвечая на вопрос о возможности самосознания у нейросетей, глава DeepMind заявил, что текущие системы таковыми не являются, однако в теории это развитие возможно. Он пояснил, что зачатки самосознания могут проявиться не напрямую, а через поведение моделей, которые учатся понимать пользователя, себя и других.

По мнению Хассабиса, поведение, схожее с человеческим, не означает автоматического наличия сознания, так как ИИ работает на другом «субстрате» — кремнии, а не биологических структурах. Тем не менее, он не исключает, что в будущем нейросети могут продемонстрировать характеристики, воспринимаемые как элементы самосознания.