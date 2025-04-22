Стартап Groq готов конкурировать с Nvidia в индустрии ИИ

Стартап Groq, который появился на рынке ИТ в 2016 году, продолжает активно развиваться и стремится составить конкуренцию гигантам отрасли, таким как Nvidia, Google и Amazon. За два года с момента своего первого значимого анонса компания успела привлечь внимание крупных инвесторов и начала предлагать свои чипы для ускорения работы искусственного интеллекта.

Groq разрабатывает высокопроизводительное оборудование для ИИ, утверждая, что их чипы позволяют выполнять задачи с большими языковыми моделями, такими как ChatGPT и GPT-4o, в десять раз быстрее и с аналогичным сокращением затрат. Эти чипы, основанные на архитектуре тензорных потоковых процессоров (TSP), обеспечивают быструю обработку данных и могут использоваться для различных приложений, включая обработку естественного языка и вычисления высокой производительности.

С момента основания стартап привлек два крупных раунда финансирования, суммарно получив $940 млн, что обеспечило его статус «единорога» с оценкой в $2,8 млрд на 2024 год. В этом же году компания привлекла экспертов из Meta и Intel, что дополнительно усилило ее позиции на рынке.

Кроме того, Groq активно расширяет свою деятельность. В марте 2024 года стартап приобрел компанию Definitive Intelligence и создал подразделение Groq Systems для работы с правительственными агентствами США. Также Groq заключил партнерство с IT-подрядчиком Carahsoft для поставки решений в госсектор США.

Одна из ключевых новинок компании — процессор LPU (Language Processing Unit), который специально разработан для ускорения работы с большими языковыми моделями. В тестах с моделями, такими как Llama и DeepSeek, чипы Groq демонстрируют значительное преимущество по скорости генерации по сравнению с графическими процессорами Nvidia.

Несмотря на растущую конкуренцию со стороны Nvidia и других крупных игроков, Groq продолжает усовершенствовать свои чипы и расширяет рынок сбыта, включая международные контракты в Европе и на Ближнем Востоке. Стартап продолжает развивать технологический процесс, заключив соглашение с Samsung на производство чипов по 4-нм техпроцессу, что должно значительно повысить производительность его устройств.