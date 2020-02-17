Фонд СПО оригинально просит у Microsoft поделится исходником Windows 7

Официально поддержка Windows 7 прекратилась 14 января 2020 года.

Компания Microsoft заявила, что больше не будет выпускать патчи безопасности для ОС, и предлагает пользователям перейти на Windows 10.

При этом Windows 7 за определенную плату еще будет получать обновление, но такая возможность открыта для корпоративных пользователей.

В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.

Команда фонда направила в офис Microsoft простой HDD, в который предлагают скопировать исходный код операционной системы.

Как поступит Microsoft пока неизвестно.