Фонд СПО оригинально просит у Microsoft поделится исходником Windows 7

Фонд СПО оригинально просит у Microsoft поделится исходником Windows 717.02.2020 19:51
Официально поддержка Windows 7 прекратилась 14 января 2020 года.
Компания Microsoft заявила, что больше не будет выпускать патчи безопасности для ОС, и предлагает пользователям перейти на Windows 10.
При этом Windows 7 за определенную плату еще будет получать обновление, но такая возможность открыта для корпоративных пользователей.
В свою очередь Фонд свободного программного обеспечения, предложил компании Microsoft поделится исходным кодом Windows 7 и дать системе вторую жизнь.
Команда фонда направила в офис Microsoft простой HDD, в который предлагают скопировать исходный код операционной системы.
Как поступит Microsoft пока неизвестно.
Найден способ продолжить получать патчи обновления Windows 7
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