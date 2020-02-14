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Найден способ продолжить получать патчи обновления Windows 7

14.02.2020 12:03

Windows 7 официально прекратили обновлять еще 14 января, при этом после этого компания Microsoft вынуждена была выпустить дополнительный патч исправляющий ошибки, связанные с обоями рабочего стола.

Также недавно сообщалось, что пользователи не могут выключить свой компьютер под управлением Windows 7, и скорее всего разработчики будут вынуждены выпустить еще одно обновление для ОС.

Microsoft не полностью прекратила обновление своей ОС Windows 7, так как для нее будет выходить патчи безопасности, но только для корпоративных пользователей.

Для них в Microsoft разработали специальные тарифы, которые можно назвать очень дорогими.

В прошлом году «АСТЕРА» писала, что обычные пользователи для получения платных обновлений, могут использовать апдейт BypassESU, который создан специалистами My Digital Life.

Для использования BypassESU нужно установить обновление Windows KB4528069, а затем удалить BypassESU и после этого скачать и установить обновление служебного стека KB4537829, а он позволяет следом скачать февральский патч KB4537820.

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