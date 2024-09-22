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Флагманы Samsung следующего поколения не получат заметных улучшений камеры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Samsung, похоже, собирается продолжать использование датчиков камеры Galaxy S24 в своих будущих моделях Galaxy S25 и S26.

Флагманы Samsung следующего поколения не получат заметных улучшений камеры

Информатор Ice Universe сообщил, что компания решила не менять сенсоры изображения для следующих флагманов. Он отметил, что это необычное решение, особенно на фоне конкурентов из Китая, которые обновляют свои сенсоры каждый год.

Кроме того, он опубликовал фотографии чехла для Galaxy S25 Ultra, которые подтверждают, что дизайн камеры останется практически таким же, как у Galaxy S24 Ultra.

Ожидается, что линейка Galaxy S25 будет официально представлена в середине января 2025 года.

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