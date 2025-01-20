Флагманы Samsung Galaxy S26 получат улучшенную зарядку

Портал Shiftdelete сообщил, что Samsung готовит обновление для смартфонов серии Galaxy S26, которое включает увеличение мощности зарядки и новые аккумуляторы. По инсайдерской информации, Galaxy S26 Ultra будет поддерживать зарядку мощностью 65 Вт.

Также ожидается внедрение твердотельных аккумуляторов, что позволит увеличить их емкость без изменения размеров устройства.

Издание отмечает, что в последние годы устройства Samsung отставали от китайских конкурентов, так как последняя значительная модернизация зарядки произошла в 2019 году с выходом Galaxy Note10.

Серия Galaxy S25 еще не была представлена, но по слухам, базовая версия сохранит мощность зарядки в 25 Вт, тогда как Galaxy S25+ и S25 Ultra продолжат поддерживать 45 Вт.