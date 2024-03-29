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Флагманский Xiaomi 14 Ultra стал доступен для заказа в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Главный ритейлер электроники, группа М.Видео-Эльдорадо, запустил предзаказы на новый флагманский смартфон китайской компании.

Предварительный заказ можно оформить в период с 28 марта по 4 апреля и получить подарок в виде смарт-часов iaomi Watch 2 и фотокомплекта Xiaomi 14 Ultra Photography Kit. Помимо этого, в компании обещают бесплатную замену экрана в течение шести месяцев с момента покупки.

Для заказа предлагается модель в черном и белом цвете в конфигурации памяти 16 и 512 ГБ. Одной из главных особенностей Xiaomi 14 Ultra является возможность съемки в формате 8K при 30 кадрах в секунду на все четыре камеры. Это позволяет пользователю создавать потрясающие видеозаписи с высокой детализацией и реалистичностью.

Уникальный круглый модуль камеры включает в себя 1-дюймовый сенсор изображения LYT-900, а также 75-мм плавающую телекамеру Leica, 120-мм перископную камеру Leica и 12-мм сверхширокоугольную камеру Leica, что обеспечивает высокое качество снимков.

 

 

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