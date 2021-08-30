Флагманский смартфон Xiaomi 12 получит три камеры по 50 Мп

Флагманская серия Xiaomi 12, как предполагается, будет представлена в начале следующего года.

До выхода этой модели еще достаточно далеко, но инсайдеры уже начали распространять информацию про нее.

Ранее писали, что аппарат первым в мире получит 200 Мп камеру, а теперь предоставлены другие данные.

Digital Chat Station сообщил, что в Xiaomi 12 будет три фотодатчика по 50 Мп, один из которых будет сверширокоугольным, а другой — с перископной оптикой и 5-кратный оптическим зумом.

Источник еще написал, что компания изначально планировала использовать 10-кратный оптический зум, но у них не получилось на таком приближении сделать правильное фокусное расстояние.

Помимо этого, в Xiaomi 12 установят 120Гц экран Samsung E5 и процессор Snapdragon 898, который должны представить осенью.