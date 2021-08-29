Скоро почти все смартфоны Xiaomi получат 50-мегапиксельную камеру

Xiaomi за последние два года удалось существенно улучшить съёмку в своих смартфонах, для чего был создан отдел для разработки программного обеспечения и улучшения работы камер.

Результат работы отдела можно увидеть в рейтинге независимой лаборатории DxOMark.

Ее специалисты аппаратам Xiaomi сейчас присваивают высокие показатели, которые значительно выше чем у конкурентов.

Но пока у Xiaomi хорошие снимки могут делать только флагманские смартфоны, однако скоро все изменится, и даже недорогая серия Redmi и Poco тоже начнет снимать на уровне флагманов.

Для этого в Xiaomi решили отказаться от 64 Мп датчика в пользу лучшего 50 Мп модуля.

Об этом сообщил источник в социальной сети Weibo. В будущих смартфонах брендов Redmi и Poco начнут устанавливать датчик Sony IMX766 с разрешением 50 Мп. Он придёт на смену 64 Мп Sony IMX686.

Новый сенсор уже можно встретить во флагманах от компаний OnePlus, Vivo, Honor и iQOO.

У Sony IMX766 крупнее пиксель и сам оптический формат, и за счет этого он лучше снимает при недостаточной освещённости.

Массово фотомодуль Sony IMX766 в смартфонах от Xiaomi начнут устанавливать с 2022 года.