Флагманский смартфон Huawei P50 Pro 2021 может получить стилус

Новый флагман Huawei P50 Pro будет представлен только весной будущего года, но уже сейчас инсайдеры сообщают первые подробности о новинке.

Так, если верить источнику, работа над новой моделью флагмана находится в активной фазе, поэтому уже начинают сливать некоторые ее особенности.

Например, источник сообщил, что Huawei P50 Pro 2021 может получить стилус, при этом его дизайн в целом мало чем будет отличаться от предшественника.

То есть в модели по-прежнему будут доступны тонкие рамки, закруглённые края, а также двойная фронтальная камера.

При этом яркой особенностью может стать как раз стилус, как у корейских моделей.

На основе опубликованной информации уже создали рендерные изображения, но насколько все эти данные правдивы покажет время.