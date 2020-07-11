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Флагманский смартфон Huawei P50 Pro 2021 может получить стилус

11.07.2020 20:11

Новый флагман Huawei P50 Pro будет представлен только весной будущего года, но уже сейчас инсайдеры сообщают первые подробности о новинке.
Так, если верить источнику, работа над новой моделью флагмана находится в активной фазе, поэтому уже начинают сливать некоторые ее особенности.

Например, источник сообщил, что Huawei P50 Pro 2021 может получить стилус, при этом его дизайн в целом мало чем будет отличаться от предшественника.

То есть в модели по-прежнему будут доступны тонкие рамки, закруглённые края, а также двойная фронтальная камера.

При этом яркой особенностью может стать как раз стилус, как у корейских моделей.

На основе опубликованной информации уже создали рендерные изображения, но насколько все эти данные правдивы покажет время.

Флагманский смартфон Huawei P50 Pro 2021 может получить стилус Флагманский смартфон Huawei P50 Pro 2021 может получить стилус Флагманский смартфон Huawei P50 Pro 2021 может получить стилус

Huawei в РФ представила флагманский смартфон за 100 тыс. рублей

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