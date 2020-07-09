Huawei в РФ представила флагманский смартфон за 100 тыс. рублей

При этом в момент презентации было сказано, что до российского рынка самая продвинутая модель линейки Huawei P40 не доберется.

Однако планы компании изменились и она все-таки представила в нашей стране Huawei P40 Pro+. Этот смартфон, как и другие модели серии, был представлен еще в марте.

С начала апреля в продажу в России поступили Huawei P40 и P40 Pro, а P40 Pro+ добрался только в июле. Как рассказали в компании прием заказов будет организован с 13 июля.

Флагманский смартфон на российском рынке оценили в 100 тыс. рублей. За эти деньги будет предлагаться черная версия с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Этот смартфон становится одним из наиболее дорогих на рынке, ведь даже Samsung Galaxy S20 Ultra сейчас обходится дешевле.

С учетом действующих акций этот аппарат можно купить за 84 тыс. рублей. Также стоит добавить, что Huawei P40 Pro+ в нашей стране оценили даже дешевле, чем в Европе.

В странах ЕС его продают за 1 400 евро, а это в эквиваленте будет 112 тыс. рублей.

Напомним, что самый дорогой флагман отличается от P40 Pro камерой, в которой имеется пять модулей, 20-кратный гибридный зум и 100-кратный цифровой зум.