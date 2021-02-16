Флагманский смартфон Huawei P50 будет представлен в конце марта 2021 года

Новое поколение флагманских смартфонов от Huawei будет представлено в период с 26 по 28 марта.

По данным инсайдера, линейка Huawei P50 будет состоять из трех моделей: обычной, Pro-версии и Pro+.

В основе базового смартфона ляжет процессор Kirin 9000E, а более дорогие версии серии уже получат платформу Kirin 9000.

Источник также написал, что в компании уже определились с дизайном Huawei P50 и скоро они отправятся в производство.

Новая серия получит дизайн, который ранее не применяли в других смартфонах Р-серии.

При этом пока не известно, что именно изменится во внешности аппаратов. Предполагается, что Huawei P50 получит не только улучшенную систему камер, но также и игровые возможности.