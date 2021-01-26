Компания Huawei хочет продать свои премиальные бренды P и Mate26.01.2021 19:30
О планах китайской компании стало известно журналистам Reuters, которые ссылаются на свои источники.
По информации агентства, компания Huawei хочет продать свои премиальные бренды P и Mate, и более того, она уже несколько месяцев ведет переговоры.
Сообщается, что переговоры ведут с компаниями, которых поддерживает китайское правительство.
Тем не менее уточняется, что переговоры находятся на ранней стадии, поэтому никаких подробностей пока нет.
Но уже можно сказать, что в случае продажи брендов флагманских смартфонов, компания по сути уйдет с рынка смартфонов.
Сейчас ситуация у китайской компании не самая лучшая, что произошло из-за санкций со стороны США.
В ноябре прошлого года Huawei продала свой бренд Honor, новым владельцем которой стала компания Shenzhen Zhixin New Information Technology.
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