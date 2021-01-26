О планах китайской компании стало известно журналистам Reuters, которые ссылаются на свои источники.

По информации агентства, компания Huawei хочет продать свои премиальные бренды P и Mate, и более того, она уже несколько месяцев ведет переговоры.

Сообщается, что переговоры ведут с компаниями, которых поддерживает китайское правительство.

Тем не менее уточняется, что переговоры находятся на ранней стадии, поэтому никаких подробностей пока нет.

Но уже можно сказать, что в случае продажи брендов флагманских смартфонов, компания по сути уйдет с рынка смартфонов.

Сейчас ситуация у китайской компании не самая лучшая, что произошло из-за санкций со стороны США.

В ноябре прошлого года Huawei продала свой бренд Honor, новым владельцем которой стала компания Shenzhen Zhixin New Information Technology.