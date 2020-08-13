Флагман Xiaomi Mi 10 Ultra уже раскупили по предзаказам

Флагман Xiaomi Mi 10 Ultra уже раскупили по предзаказам13.08.2020 18:51
Презентация нового флагманского смартфона от китайской компании состоялась 11 августа и подробно о новинке «Астера» писала ранее.
При этом стало известно о том, что новая флагманская модель бренда с названием Xiaomi Mi 10 Ultra за несколько дней была распродана по предварительным заказам.
Более того, местные СМИ сообщили о том, какие партии были доступны на популярных площадках. Так, для заказа на площадке Jingdong предлагали 27 тыс. устройств, а в Tmall объём первой партии ограничили 10 тыс. экземплярами.
Все эти смартфоны и были распроданы. При этом ожидалось, что объёмы смартфонов, доступных для заказа будут больше.
Между тем, недавно в Сети появилась информация, согласной которой Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra не выйдут за пределы китайского рынка, но в результате ее опровергли в компании.
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