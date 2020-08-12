Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra смог поразить публику и экспертов DXOMark, так как представленный смартфон в независимом тесте набрал 130 баллов, тем самым смартфон обошел камерофон Huawei P40 Pro.

Китайская компания в честь своего 10-летия показала поразительные новинки. Среди них телевизор с прозрачным экраном и юбилейный флагман Xiaomi Mi 10 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти и 120 Вт зарядкой, которая способна пополнить запас батареи до 100% всего за 23 минуты.



В основе Mi 10 Ultra лежит процессор Snapdragon 865. Такой же чип используется в Mi 10 и Mi 10 Pro.

Оперативной памяти в аппарате установили от 8 до 16 ГБ. Максимальная объём накопителя UFS 3.1 составляет 512 ГБ.

По заявлению производителя в смартфоне Mi 10 Ultra установлен 6,67-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей.

Дисплей поддерживает HDR10+ и 10-битную цветопередачу. Максимальная яркость экрана составляет 1120 кд/м2.



Высококачественный дисплей закрывает стекло Gorilla Glass 5. Под экранном расположен сканер отпечатка пальца.

Батарея в смартфоне на 4500 мАч, которая поддерживает все типы быстрых разрядок, включая 120-ватную. Она способна за пять минут пополнить аккумулятор от 0 до 41% всего за 5 мин. Также есть поддержка быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.



Одной из главных изюминок юбилейного смартфона стала камера, которая уже протестирована экспертами DXOMark, и они присвоили камере 130 баллов, а это даже больше чем у Huawei P40 Pro.



В основе основной камеры лежит 48 Мп датчик с физическими размерами 1/1,32 и диафрагмой f/1.85. Второй объектив тоже на 48 Мп с физическим размером 1/2 и f/4.1.

В этом объективе есть 5-кратное оптическое увеличение. Третий объектив получил 12 Мп датчик изображения, технологию Dual-Pixel AF и 2-кратное оптическое увеличение. Четвертый модуль широкоугольный с углом обзора 128 градусов.



В общей сложности основная камера Mi 10 Ultra дает 10-кратное оптическое увеличение и 120 кратное цифровое.

Также камера позволяет снимать 8К с частотой 24 кадра в секунду, 4К при 60 кадров в секунду и замедленное видео.

При разрешении 1080p разрешается сделать замедленный ролик при 120 кадрах в секунду. Есть режим 960 кадров в секунду.

Фронтальный фотомодуль оснащен датчиком с разрешением 20 Мп. В нем есть электронная стабилизация и возможность съёмки 1080p при 30 кадрах в секунду.

В самой дорогой конфигурации версия Ceramic Black будет стоить 1007 долларов. В ней будет предлагаться 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ постоянной памяти.

Также смартфон в Ceramic Black можно будет купить в версиях 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ, стоимость данных моделей составит 763, 806 и 863 доллара.

Цена на Transparent Edition составит от 763 до 863 долларов. Решение Bright Silver будет доступно только в самой максимальной версии 16/512 ГБ.

Цена спецверссии на рынке Китая составит 1007 долларов. Предзаказ Xiaomi Mi 10 Ultra откроют на 15 августа.