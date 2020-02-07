Флагман Samsung Galaxy S20 Ultra обойдется очень дорого

До презентации новой флагманской линейки компании Samsung осталось несколько дней и инсайдеры постоянно публикуют новые подробности о готовящихся новинках.

Например, источники сообщают о стоимости новых аппаратов. На этом раз были названы ценники на старшие модели линейки, а это Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.

В целом линейка получит достаточно высокие ценники, но учитывая появление в них новых технологий и процессоров, а также тенденцию роста цен на смартфоны в целом, это уже не настолько удивительно.

Итак, если младшая модели флагманов Galaxy S20 обойдется покупателям до 1 000 долларов, а точнее в 999 долларов, то вот стоимость старших версий преодолеет психологическую отметку.

Итак, Galaxy S20+, как сообщили инсайдеры, оценили в 1 199 долларов, а вот минимальный ценник Galaxy S20 Ultra составит уже 1 399 долларов.

В этом случае стоимость уже сопоставима с топовым вариантом iPhone 11 Pro Max. Первые опросы показали, что более 75% пользователей не готовы платить такие деньги за смартфон.