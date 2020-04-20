Флагман Nokia 9.3 PureView может получить подэкранную камеру

О возможном появлении подэкранной камеры в новом флагмане от компании Nokia слухи появились давно.

При этом инсайдеры уверяли, что производитель готовит смартфон с выдвижной камерой.

Тогда же сообщалось, что прототипы нового Nokia 9.3 PureView имеют именно выдвижную фронтальную камеру.

Однако новые данные инсайдеров указывают на то, что Nokia 9.3 PureView может все-таки получит селфи-камеру под экраном.

По некоторым данным, разработка такой технологии уже завершена и Nokia 9.3 PureView станет одним из первых смартфонов с таким решением.

Кроме этого, есть данные, что флагман будет иметь экран с частотой обновления 120 Гц.

Выход нового смартфона ожидается в конце лета или в начале осени.