Флагман Nokia 9.3 PureView может получить подэкранную камеру

Флагман Nokia 9.3 PureView может получить подэкранную камеру20.04.2020 15:27
О возможном появлении подэкранной камеры в новом флагмане от компании Nokia слухи появились давно.
При этом инсайдеры уверяли, что производитель готовит смартфон с выдвижной камерой.
Тогда же сообщалось, что прототипы нового Nokia 9.3 PureView имеют именно выдвижную фронтальную камеру.
Однако новые данные инсайдеров указывают на то, что Nokia 9.3 PureView может все-таки получит селфи-камеру под экраном.
По некоторым данным, разработка такой технологии уже завершена и Nokia 9.3 PureView станет одним из первых смартфонов с таким решением.
Кроме этого, есть данные, что флагман будет иметь экран с частотой обновления 120 Гц.
Выход нового смартфона ожидается в конце лета или в начале осени.
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