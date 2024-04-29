Флагман Galaxy S25 Ultra от Samsung не получит увеличенную батарею и более быструю зарядку

Предполагается, что Samsung решила сэкономить на аккумуляторе Galaxy S25 Ultra из-за роста цен на комплектующие от поставщиков.

Согласно сообщению издания PhoneArena, Samsung планирует сохранить емкость аккумулятора на уровне 5000 мАч для своего будущего флагмана Galaxy S25 Ultra.

Это означает, что компания не увеличит емкость аккумулятора по сравнению с предыдущей моделью Galaxy S21 Ultra.

Также сообщается, что Galaxy S25 Ultra будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 45 Вт.

Однако изначально Samsung планировала оснастить флагманскую модель 2025 года многоячеечной батареей и поддержкой зарядки мощностью до 65 Вт. Теперь эти обновления будут отложены до выпуска Galaxy S26 Ultra в 2026 году.