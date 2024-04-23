Линейка флагманов Samsung Galaxy S25 получит новое поколение ИИ

Смартфоны Samsung Galaxy S25 получат новую версию искусственного интеллекта от Google, называемую Gemini Nano 2. Она значительно улучшит опыт пользователей.

Gemini Nano — это легкая модель искусственного интеллекта, созданная Google для работы на смартфонах без подключения к Интернету.

Она уже используется в Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24. Встреча между Samsung и Google должна раскрыть больше информации об улучшениях в новом искусственном интеллекте.

Ожидается улучшение функций, таких как резюмирование текста, умные ответы и создание контента. Также ожидается прогресс в распознавании голоса и обработке изображений.

Защита конфиденциальности пользователей также будет приоритетом для нового искусственного интеллекта.