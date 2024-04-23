Главная » Новости

Линейка флагманов Samsung Galaxy S25 получит новое поколение ИИ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Смартфоны Samsung Galaxy S25 получат новую версию искусственного интеллекта от Google, называемую Gemini Nano 2. Она значительно улучшит опыт пользователей.

Gemini Nano — это легкая модель искусственного интеллекта, созданная Google для работы на смартфонах без подключения к Интернету.

Она уже используется в Google Pixel 8 и Samsung Galaxy S24. Встреча между Samsung и Google должна раскрыть больше информации об улучшениях в новом искусственном интеллекте.

Ожидается улучшение функций, таких как резюмирование текста, умные ответы и создание контента. Также ожидается прогресс в распознавании голоса и обработке изображений.

Защита конфиденциальности пользователей также будет приоритетом для нового искусственного интеллекта.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.