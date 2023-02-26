Главная » Новости

Финская корпорация Nokia представила свой новый логотип и стратегию развития

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Известная во всем мире компания Nokia изменила свой логотип и стратегию развития.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования полностью изменил свой логотип, и теперь он ничего общего не имеет с прежним, который существовал 60 лет, и за это время он стал известен буквально всем жителям планеты.

Теперь слово Nokia состоит из усеченных букв, полной осталась только «О». Как отметили в компании, изменением логотипа связано со сменой стратегии развития.

Финский производитель продолжит стремление к лидерству в области технологий мобильной связи. Так, в Nokia уже активно ведут исследования мобильной связи 6G. Напомним, недавно были представлены мобильные телефоны Nokia, но они ничего общего не имеют с материнской компанией.

Финская корпорация Nokia представила свой новый логотип и стратегию развития Финская корпорация Nokia представила свой новый логотип и стратегию развития Финская корпорация Nokia представила свой новый логотип и стратегию развития Финская корпорация Nokia представила свой новый логотип и стратегию развития

Nokia
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.