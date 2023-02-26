Финская корпорация Nokia представила свой новый логотип и стратегию развития

Известная во всем мире компания Nokia изменила свой логотип и стратегию развития.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования полностью изменил свой логотип, и теперь он ничего общего не имеет с прежним, который существовал 60 лет, и за это время он стал известен буквально всем жителям планеты.

Теперь слово Nokia состоит из усеченных букв, полной осталась только «О». Как отметили в компании, изменением логотипа связано со сменой стратегии развития.

Финский производитель продолжит стремление к лидерству в области технологий мобильной связи. Так, в Nokia уже активно ведут исследования мобильной связи 6G. Напомним, недавно были представлены мобильные телефоны Nokia, но они ничего общего не имеют с материнской компанией.