Главная » Новости

ФАС потребовала от Apple не скрывать альтернативные способы оплаты в App Store

На чтение 1 мин Просмотров 68 Опубликовано

В России от компании Apple потребовали прекратить скрывать альтернативные способы оплаты в магазине App Store.
Федеральная антимонопольная служба от пользователей устройств под управлением iOS получила жалобы, в которых указано, что американская компания не дает возможности разработчикам предупреждать о более низкой цене в приложении.

К примеру, за пределами магазина App Store книга в цифровом виде может стоить дешевле от 15% до 30%. Именно такой процент комиссии Apple берет с продажи через ее App Store.

ФАС потребовала от Apple до 30 сентября текущего года создать условия для информирования пользователей о наличии альтернативного способа оплаты за товары в App Store.

Стоит напомнить, что аналогичная жалоба была рассмотрена в США и в этом регионе Apple уже уступила разработчикам и скоро внедрит способы предупреждения об альтернативном способе оплаты.

 

Apple предлагает разработчикам приложений мировое соглашение на $100 млн

Оцените статью
( Пока оценок нет )
@ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе
Добавить комментарий

Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Медиа о технологиях и бизнесе