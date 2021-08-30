ФАС потребовала от Apple не скрывать альтернативные способы оплаты в App Store

В России от компании Apple потребовали прекратить скрывать альтернативные способы оплаты в магазине App Store.

Федеральная антимонопольная служба от пользователей устройств под управлением iOS получила жалобы, в которых указано, что американская компания не дает возможности разработчикам предупреждать о более низкой цене в приложении.

К примеру, за пределами магазина App Store книга в цифровом виде может стоить дешевле от 15% до 30%. Именно такой процент комиссии Apple берет с продажи через ее App Store.

ФАС потребовала от Apple до 30 сентября текущего года создать условия для информирования пользователей о наличии альтернативного способа оплаты за товары в App Store.

Стоит напомнить, что аналогичная жалоба была рассмотрена в США и в этом регионе Apple уже уступила разработчикам и скоро внедрит способы предупреждения об альтернативном способе оплаты.