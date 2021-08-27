Apple предлагает разработчикам приложений мировое соглашение на $100 млн

Apple после коллективного иска от разработчиков пошла на уступки и скоро в магазине приложений App Store появится много изменений.

Разработчикам приложений разрешили уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты за сервисы и продуты не входящие в экосистему Apple.

Эти новые правила Apple решила внедрить после коллективного иска, поданного разработчиками в 2019 году, которые обвинили корпорацию в рыночной монополии.

Помимо этого, Apple создает фонд в размере 100 миллионов долларов, с которого разработчики, заработавшие меньше 1 млн долларов с июня 2015 года по апрель 2021 года получат компенсацию от компании в размере от 250 до 30 000 долларов.

Стоит отметить, что 99% владельцев программного обеспечения для смартфонов и планшетов Apple в указанный период заработали менее 1 млн долларов.