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Facebook присоединился к борьбе против Apple

17.08.2020 13:59

Недавно сообщалось, что компания Epic Games подала в суд на компанию Apple и Google, о чем более подробно «Астера» уже писала.
При этом к борьбе против Apple решила присоединиться и компания Facebook. Как стало известно, яблочная компания запретила использовать собственную платежную систему социальной сети, которая была запушена 14 августа.

В частности, разработчики Facebook предложили сервис платных онлайн-мероприятий, позволяющих получать доступ к видео за определенную сумму.

Однако Apple выступила против этого, да и к тому же отказалась отменять комиссию.

Между тем стоит отметить, что в период пандемии коронавируса Apple немалому количеству индивидуальных предпринимателей ранее позволила принимать плату через собственный платежный сервис.

Как только об этом стало известно, компанией заинтересовались антимонопольные структуры.

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