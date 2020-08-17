Facebook присоединился к борьбе против Apple

Недавно сообщалось, что компания Epic Games подала в суд на компанию Apple и Google, о чем более подробно «Астера» уже писала.

При этом к борьбе против Apple решила присоединиться и компания Facebook. Как стало известно, яблочная компания запретила использовать собственную платежную систему социальной сети, которая была запушена 14 августа.

В частности, разработчики Facebook предложили сервис платных онлайн-мероприятий, позволяющих получать доступ к видео за определенную сумму.

Однако Apple выступила против этого, да и к тому же отказалась отменять комиссию.

Между тем стоит отметить, что в период пандемии коронавируса Apple немалому количеству индивидуальных предпринимателей ранее позволила принимать плату через собственный платежный сервис.

Как только об этом стало известно, компанией заинтересовались антимонопольные структуры.