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Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 10 окажется больше, чем ожидалось

12.02.2020 23:18

В сети появились новые постеры, в которых раскрывают особенности смартфонов серии Xiaomi Mi 10.

Теперь достоверно известно, что в аппаратах будет поддержка быстрой проводной зарядки мощности 50 Вт и быстрой беспроводной 30-ваттной.

Смартфон также получит функцию обратной беспроводной зарядки, причем она тоже будет быстрой – 10 Вт.

При этом пока достоверно не известно, какой в смартфонах будет батарея.  Вчера в Weibo директор по новой продукции Xiaomi Ван Тенг Томас сообщил, что емкость аккумулятора смартфона составляет 4400 мАч, а сегодня на постере указали другой показатель – 4500 мАч.

Напомним, показ Xiaomi Mi 10 пройдет 13 февраля. На презентации и станет известно, какой именно аккумулятор расположен под «капотом» смартфона.

Xiaomi анонсировала «экран мечты» в новом Xiaomi Mi 10

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