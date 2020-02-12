Xiaomi анонсировала «экран мечты» в новом Xiaomi Mi 10

Новый флагманский смартфон будет представлен 13 февраля, а накануне анонса китайская компания распространила официальные тизеры.

В них производитель анонсирует в новом Xiaomi Mi 10 «экран мечты».

На тизере можно увидеть, что частота обновления изображения в смартфоне составит 90 Гц, а вот частота опроса сенсорного слоя составит 180 Гц.

Такой показатель окажется даже больше, чем в айфонах, и к тому же это положительно скажется на отзывчивости смартфона.

К тому же заявлена поддержка HDR10+, а сам экран будет выполнен по технологии AMOLED.

Еще в компании отмечают, что дисплей Xiaomi Mi 10 имеет сертификат TUV Rheinland, а он выдается тем экранами, которые являются очень комфортными для глаз пользователей.