Elon Musk пообещал вдвое увеличить скорость интернета от Starlink в 2021 году

Компания SpaceX сейчас активно разворачивает группировку спутников для интернета. Каждую неделю ведется запуск ракет, которые на бору несут по 60 орбитальных спутников и скоро они заработают в разных регионах мира.

Глава SpaceX Илон Маск пообещал в текущем году увеличить скорость спутникового интернета до 300 Мбит/с, а это в два раза больше, чем текущая скорость.

Помимо увеличения скорости Маск обещает снизить до 20 мс задержку сигнала.

Кроме таких амбициозных обещаний глава SpaceX обещает интернет Starlink развернуть на всей планете, но работать он будет только в некоторых регионах.

В целом Starlink рассчитан на районы с открытой местностью, так как в крупных городах приоритетной все-таки останется мобильная связь.