Спутниковый интернет Илона Маска готовятся запустить в Европе

SpaceX уже вывела на орбиту достаточное количество спутников, чтобы развернуть интернет Starlink в других регионах.

Сейчас в качестве бета-тестирования интернет Илона Маска работает в Канаде, США и Великобритании.

Стоимость абонплаты спутникового интернета составляет 100 долларов США, и по словам Маска такая цена будет и в других регионах, где интернет Starlink заработает в ближайшее время.

По данным источника, сейчас представители компании ведут переговоры с властями в Мексике, Германии, Греции, Франции, Австралии, Аргентине и Чили.

Вторая очередь запуска интернета состоится в Австрии, Испании, Ирландии, Италии, а также в ЮАР, Индии и ряде других стран.

Но пока в этих странах не было подано заявок на активацию Starlink, и ожидать запуска спутникового интернета жителям перечисленных регионов в 2021 году не стоит.