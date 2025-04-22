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Эксперты предупредили, что умная колонка может разряжать батарею телефона

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Умные колонки, оставаясь подключёнными к телефону, могут незаметно расходовать заряд аккумулятора. По данным пользователей, батарея смартфона может снизиться на 10% всего за час при постоянной синхронизации с колонкой, особенно во время прослушивания длинных плейлистов или использования голосовых команд.

Причина в том, что колонка регулярно отправляет запросы на соединение, чтобы быть готовой к работе. Даже если смартфон лежит в кармане и не используется активно, он продолжает обмениваться данными с устройством, что сказывается на времени автономной работы.

Чтобы снизить энергопотребление, специалисты рекомендуют открыть приложение колонки и отключить автоматическую синхронизацию с телефоном, оставив её только на те случаи, когда она действительно необходима. Также стоит полностью отключать колонку от сети, если она не используется — это прекращает фоновый обмен данными.

Дополнительно рекомендуется закрывать приложение колонки на смартфоне после использования. Оно может продолжать работать в фоновом режиме и разряжать батарею, даже если визуально неактивно. Закрытие через меню многозадачности поможет избежать этого.

Ранее «Астера» сообщала, что специалисты в области мобильных технологий указали на пять функций операционной системы Android, которые значительно снижают автономность смартфона, несмотря на то, что работают в фоновом режиме.

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